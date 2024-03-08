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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Песков: «В Иране очень сильная шахматная школа. Это достойные соперники»

7 марта в Москве завершился международный шахматный турнир «Аэрофлот Опен». Победителем стал иранец Мохаммад Амин Табатабаи.

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