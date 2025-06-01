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Обрушение моста в Брянской области: пострадал водитель "Мираторга"

Обрушение моста в Брянской области: пострадал водитель "Мираторга"

В Брянской области, в результате обрушения моста, пострадал водитель "Мираторга", транспортировавший продукцию.

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