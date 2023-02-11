Военное обозрение

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Мощная крепость: Штурм форта №5 в ходе наступления Красной Армии на Кенигсберг

Мощная крепость: Штурм форта №5 в ходе наступления Красной Армии на Кенигсберг

6 апреля 1945 года началось наступление Красной Армии на Кенигсберг – город в Восточной Пруссии. Стоит отметить, что последний сам по себе являлся настоящей крепостью с минными полями, егозой, пулеметными гнездами и, конечно же, многочисленными фортами, построенными еще в конце XIX века.

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