Мощная крепость: Штурм форта №5 в ходе наступления Красной Армии на Кенигсберг

6 апреля 1945 года началось наступление Красной Армии на Кенигсберг – город в Восточной Пруссии. Стоит отметить, что последний сам по себе являлся настоящей крепостью с минными полями, егозой, пулеметными гнездами и, конечно же, многочисленными фортами, построенными еще в конце XIX века.