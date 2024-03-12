Сенатор Цеков: основной целью НАТО является расчленение России

Global Look Press/Alexander Welscher/dpa Главной целью НАТО является не оборона, а полное расчленение России, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в день годовщины четвертого расширения альянса.
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