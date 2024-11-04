Санду победила на выборах в Молдове за счет зарубежных голосов

В Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК Молдовы, бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло по результатам подсчёта 100% голосов внутри страны получил 51,19%.