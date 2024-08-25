Москвича, выбросившего жену и сына с 16-го этажа, увезли в «Склиф»

Москвич, выбросивший жену и младенца из окна квартиры на 16-м этаже в ЖК "Лефортово Парк", задержан полицией и отправлен в больницу на машине скорой помощи, поскольку находился в неадекватном состоянии, пишет Mash.
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