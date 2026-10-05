Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Народные традиции и современные тренды: на родине Есенина открыли филиал центра «Россия»

Народные традиции и современные тренды: на родине Есенина открыли филиал центра «Россия»

В Рязани прошла торжественная церемония открытия филиала национального центра «Россия». Он стал первым в Центральном федеральном округе и четвертым в стране.

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