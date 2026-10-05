Народные традиции и современные тренды: на родине Есенина открыли филиал центра «Россия»

В Рязани прошла торжественная церемония открытия филиала национального центра «Россия». Он стал первым в Центральном федеральном округе и четвертым в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Хабиб знает, что...
- М «Агенты Кремля» д...
- М Два варианта для ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым