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Алексей Ягудин — Побег от счастья: как он бросил Тотьмянину ради «фабрикантки» Савельевой

Алексей Ягудин — Побег от счастья: как он бросил Тотьмянину ради «фабрикантки» Савельевой

Они — две золотые олимпийские медали на двоих. Он — бунтарь и гений льда, покоривший Солт-Лейк-Сити. Она — воплощение стойкости, поднявшаяся после чудовищного падения к олимпийскому золоту в Турине.

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