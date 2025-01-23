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Царьград

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31 тысяча эвакуируются из-за крупнейшего пожара "Хьюз" в Лос-Анджелесе

31 тысяча эвакуируются из-за крупнейшего пожара "Хьюз" в Лос-Анджелесе

Власти Лос-Анджелеса объявили обязательную эвакуацию для 31 тысячи жителей из-за пожара "Хьюз". Огонь охватил 9,2 тысячи акров.

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