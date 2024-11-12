ЕС решил перераспределить треть своего бюджета на оборону и безопасность

Евросоюз меняет политику своих расходов, чтобы получить возможность перенаправить десятки миллиардов евро на оборону и безопасность, — на фоне продолжения украинского конфликта и предстоящего прихода Дональда Трампа в Белый дом, пишет Financial Times (FT).
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