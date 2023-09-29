SHOT: чемпионка ЕС по прыжкам в воду Тимошинина стала жертвой мошенников

Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина попалась на обман мошенников. Ее развели на миллион рублей от имени президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина, передает Telegram-канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии