Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в пятницу, 21 июня, вышел из колонии на свободу. Об освобождении бывшего руководителя региона в связи с истечением срока наказания РБК передает со ссылкой на адвоката Никиты Белых Андрея Грохотова.
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