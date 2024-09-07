Военные новости | сводки СВО

Wall Street Journal продолжает идущую уже 2 года песню про якобы имеющие место "иранские ракеты для России".
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Wall Street Journal продолжает идущую уже 2 года песню про якобы имеющие место "иранские ракеты для России".
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