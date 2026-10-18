До 8 дней автономной работы и защита 5 ATM Компания Mibro представила новые смарт-часы AeroPace. Новинка ориентирована на пользователей, которым нужны расширенные спортивные функции.
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