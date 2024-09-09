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Алексея Текслера на выборах губернатора поддержали менее 40 процентов южноуральцев

Алексея Текслера на выборах губернатора поддержали менее 40 процентов южноуральцев

На Южном Урале подвели предварительные итоги губернаторских выборов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, явка на губернаторских выборах превысила 50%, однако произошло это за счет голосования на дому.

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