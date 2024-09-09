Алексея Текслера на выборах губернатора поддержали менее 40 процентов южноуральцев

На Южном Урале подвели предварительные итоги губернаторских выборов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, явка на губернаторских выборах превысила 50%, однако произошло это за счет голосования на дому.
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