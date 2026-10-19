Крупнейшие авиакомпании мира все активнее вкладываются в премиальные перелеты в расчете на то, что состоятельные пассажиры продолжат тратиться на дорогие места, несмотря на стремительный рост тарифов, пишет Bloomberg.
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