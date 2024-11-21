Си Цзиньпин: нужно объединить еще больше сторонников мира на Украине

Китай призвал к политическому урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.Председатель КНР Си Цзиньпин во время общения с прессой по итогам переговоров с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил о необходимости объединить еще больше голосов, стремящихся добиться мира на Украине, и проложить путь к урегулированию кризиса.