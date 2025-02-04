ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Владимир Петров
    Чурочка, что-то от "такого уровня социалки" продолжительность жизни совграждан всегда была ниже, чем в капстранах. Ур...НЕ МОЁ, НО СО ВСЕ...
  • Искандер
    Вовчик, не перди в бочку, не надрывай пукан. Всем давно ясно, что ты - просто выблядок "хрущёвской слякоти", со всей ...НЕ МОЁ, НО СО ВСЕ...
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    Ты, дегенерат, в своём репертуаре. В твоём рептильном черепе не умещается понимание того, что русский не меняет генет...НЕ МОЁ, НО СО ВСЕ...

Устроившись на работу, курьер должен присягнуть на верность "клану Украинцева" — профсоюзу. Иначе дела его будут плохи

Устроившись на работу, курьер должен присягнуть на верность "клану Украинцева" — профсоюзу. Иначе дела его будут плохи

Царьград В России создана армия для уничтожения страны: Мигранты-курьеры готовы взяться за оружие? Профессия курьера в Москве и других крупных городах становится по-настоящему прибыльной — зарплаты постоянно растут.

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Комментарии
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Виктор Борисов
А  его надувают   водят за  нос  и обманывают🤣
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9 час.
николай николай
Проплаченные соросом
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6 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Мы хватается за голову когда уже поздно
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6 час.
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