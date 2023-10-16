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Путин: если Украина хочет начать переговоры с РФ, нужно отменить запрет на них

Путин: если Украина хочет начать переговоры с РФ, нужно отменить запрет на них

Если Украина хочет начать переговоры с Москвой, киевским властям необходимо отменить запрет на них. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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