Фестиваль "Красочное лето в Москве" продолжает радовать гостей городского мероприятия

На Никитском бульваре стартовал масштабный городской фестиваль "Лето в Москве". Все на улицу!", где гости города смогут насладиться красочным арт-маркетом "Искусство рядом" и выставкой работ молодых художников и дизайнеров ассоциации выставочных залов Москвы.
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