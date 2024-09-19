Вещий сон помог россиянину выиграть в лотерею 140 млн рублей

Деньги он хочет потратить на благотворительность и новое жилье Житель Смоленска выиграл в лотерею "Спортлото 4 из 20" 140 миллионов рублей, предсказанный ему во сне котом, сообщили РИА Новости в "Столото".
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