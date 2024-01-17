В окружной больнице ЯНАО открыли первый кабинет мужского здоровья

В Салехардской окружной больнице впервые начал работу кабинет мужского здоровья. Возможностью бесплатного обследования уже воспользовались более полусотни человек, сообщает пресс-служба на сайте правительства округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии