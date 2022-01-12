Дочь Назарбаева повторно не пришла на заседание нижней палаты парламента

Отсутствие на пленарном заседании нижней палаты парламента Казахстана члена комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса, старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой 12 января подтвердила пресс-служба мажилиса.
Отсутствие на пленарном заседании нижней палаты парламента Казахстана члена комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса, старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой 12 января подтвердила пресс-служба мажилиса.
Свежие комментарии