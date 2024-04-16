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Битва за Часов Яр. Почему российской армии важно освободить "город-паук"?

Битва за Часов Яр. Почему российской армии важно освободить "город-паук"?

Овладение Часовым Яром - это овладение одной из господствующих на севере ДНР высот, с которой берется под огневой контроль Краматорск - нынешняя украинская столица Донецкой областиЛюбой, кто следит за тем, как российская армия освобождает Часов Яр, может задаться вполне справедливым вопросом: почему именно за этот город сегодня идут наиболее интенсивные бои в Донбассе? А не, например, за Торецк, находящийся к западу от Горловки, которая уже третий год подвергается оттуда массированным украинским обстрелам.

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Регина Толстоброва
Успеха вам, ребята!
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Виктор Шилин
Бейте их пацаны
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