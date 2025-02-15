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Shot: внучки Горбачева Ксения и Анастасия роскошно живут в ФРГ и спонсируют ВСУ

Shot: внучки Горбачева Ксения и Анастасия роскошно живут в ФРГ и спонсируют ВСУ

Внучки первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Ксения и Анастасия осели в Германии, где проживают в элитных домах, продают водку с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky и спонсируют ВСУ.

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