Внучки первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Ксения и Анастасия осели в Германии, где проживают в элитных домах, продают водку с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky и спонсируют ВСУ.
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