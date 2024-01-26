Резкий поворот вправо: прогноз на выборы в Европарламент 2024 года

На выборах в Европейский парламент в июне 2024 года во многих странах произойдет серьезный сдвиг вправо: популистские радикальные партии получат голоса и места по всему Евросоюзу, а левоцентристские и зеленые политические силы потеряют поддержку.
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