ИИ и майнинг к 2030 году будут забирать 8% мировой энергии – Зауэрс

Развитие ИИ и майнинга может существенно изменить мировой баланс энергопотребления. К 2030 году на них может приходиться более 8% мировой энергии, заявил зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ-2026), который проходит с 26 по 28 августа в МВЦ «Казань Экспо» в столице республики.