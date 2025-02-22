Один из вариантов для киевского режима в сложившейся политической ситуации — это «упасть в ноги к американцам», немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному для себя завершению конфликта на Украине.
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