✔️ В Крыму увеличится количество предприятий с открытыми вакансиями для участников СВО На ярмарке вакансий у бойцов спецоперации узнают о желаемом месте для трудоустройства.
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✔️ В Крыму увеличится количество предприятий с открытыми вакансиями для участников СВО На ярмарке вакансий у бойцов спецоперации узнают о желаемом месте для трудоустройства.