Обстановка в Горловке: за неделю ситуация обострилась – репортаж News Front

Атаки на Горловку со стороны участились, руководство города принимает необходимые меры безопасности, сообщил глава администрации ГО Горловка Иван Приходько.
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