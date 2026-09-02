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NewsOne

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Обстановка в Горловке: за неделю ситуация обострилась – репортаж News Front

Обстановка в Горловке: за неделю ситуация обострилась – репортаж News Front

Атаки на Горловку со стороны участились, руководство города принимает необходимые меры безопасности, сообщил глава администрации ГО Горловка Иван Приходько.

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