ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Всё чаще звучат призывы в общественных кругах и во власти о необходимости отправлять в зону СВО и на службу в нашу армию мигрантов, получивших гражданство России.
"ПУСТЬ СЛУЖАТ ДЕСЯТЬ ЛЕТ": МИГРАНТОВ В АВТОЗАКАХ ВЕЗУТ В ВОЕНКОМАТЫ
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igor kim
Кто не захочет служить, то откажется от гражданства или сбежит на родину, ну а таких лишить автоматически. Все определятся. С остальными мигрантами отдельный вопрос.
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36 мин.
Алексей Горшков
Давать гражданство "направо-налево" НЕ НАДО, потом САМИМ ЖЕ за новоявленными гражданами не надо будет гоняться! По-моему ХОРОШИЙ БИЗНЕС для наших "богатеньких буратинок" - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Никто не замечает,что этническим русским и другим представителям народов России наше гражданство дают ТЯЖЕЛО,СО СКРИПОМ И ЧЕРЕЗ "НЕ ХОЧУ",а разновсяческим "Равшанам" и "Джамшутам" - практически АВТОМАТИЧЕСКИ ?! Просто последних ЛЕГЧЕ привлекать к фактически РАБСКОМУ труду! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: "Нехватка рабочих рук"! Нас "лечат" сказками,будто "местные на низкооплачиваемую работу не пойдут"! Я вижу здесь ЛОББИЗМ наших "нащяльника-ма": труд мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России (может и родившимся за границей) ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на "откаты" нерадивым представителям госвласти,и на лоббизм,короче: "Кто девушку платит - тот её и танцует"! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех "нащяльника-ма" трудоустроить всех местных,а на оставшиеся рабочие места брать уже иностранцев,причём не на РАБСКИЕ условия! В общем - если непонятно: бороться не с иностранными "Джамшутами" надо,а с ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ "нащяльника-ма",организующими таких через глав их диаспор,в свою очередь организуемых нечистоплотными представителями власти - и "КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ" не в иностранцах,а В НАШИХ !!!
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33 мин.
igor kim
Подозреваю, что мигранты - граждане России в трудной ситуации. У них может быть второе гражданство на родине, а там воевать за Россию уголовное преступление.
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24 мин.
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