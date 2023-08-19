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"ПУСТЬ СЛУЖАТ ДЕСЯТЬ ЛЕТ": МИГРАНТОВ В АВТОЗАКАХ ВЕЗУТ В ВОЕНКОМАТЫ

"ПУСТЬ СЛУЖАТ ДЕСЯТЬ ЛЕТ": МИГРАНТОВ В АВТОЗАКАХ ВЕЗУТ В ВОЕНКОМАТЫ

ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Всё чаще звучат призывы в общественных кругах и во власти о необходимости отправлять в зону СВО и на службу в нашу армию мигрантов, получивших гражданство России.

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Комментарии
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igor kim
Кто не захочет служить, то откажется от гражданства или сбежит на родину, ну а таких лишить автоматически. Все определятся. С остальными мигрантами отдельный вопрос.
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36 мин.
Алексей Горшков
Давать гражданство &quot;направо-налево&quot; НЕ НАДО, потом САМИМ ЖЕ за новоявленными гражданами не надо будет гоняться! По-моему ХОРОШИЙ БИЗНЕС для наших &quot;богатеньких буратинок&quot; - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Никто не замечает,что этническим русским и другим представителям народов России наше гражданство дают ТЯЖЕЛО,СО СКРИПОМ И ЧЕРЕЗ &quot;НЕ ХОЧУ&quot;,а разновсяческим &quot;Равшанам&quot; и &quot;Джамшутам&quot; - практически АВТОМАТИЧЕСКИ ?! Просто последних ЛЕГЧЕ привлекать к фактически РАБСКОМУ труду! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: &quot;Нехватка рабочих рук&quot;! Нас &quot;лечат&quot; сказками,будто &quot;местные на низкооплачиваемую работу не пойдут&quot;! Я вижу здесь ЛОББИЗМ наших &quot;нащяльника-ма&quot;: труд мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России (может и родившимся за границей) ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на &quot;откаты&quot; нерадивым представителям госвласти,и на лоббизм,короче: &quot;Кто девушку платит - тот её и танцует&quot;! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех &quot;нащяльника-ма&quot; трудоустроить всех местных,а на оставшиеся рабочие места брать уже иностранцев,причём не на РАБСКИЕ условия! В общем - если непонятно: бороться не с иностранными &quot;Джамшутами&quot; надо,а с ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ &quot;нащяльника-ма&quot;,организующими таких через глав их диаспор,в свою очередь организуемых нечистоплотными представителями власти - и &quot;КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ&quot; не в иностранцах,а В НАШИХ !!!
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33 мин.
igor kim
Подозреваю, что мигранты - граждане России в трудной ситуации. У них может быть второе гражданство на родине, а там воевать за Россию уголовное преступление.
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24 мин.

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