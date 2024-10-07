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В Госдуме предложили упростить получение земли многодетными семьями

В Госдуме предложили упростить получение земли многодетными семьями

Инициатива предусматривает возможность выдачи земельных участков многодетным гражданам, у которых уже есть жилье Для получения бесплатных земельных участков многодетными семьями предложили исключить условие о нуждаемости в жилье.

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