В Марий Эл на строительство газопроводов направят почти 1,4 млрд рублей в 2021 году

ТАСС, 10 июня. Межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы общей стоимостью почти 1,4 млрд рублей планируют построить в Марий Эл в этом году в рамках реализации программы "Газификация и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2019-2023 годы".