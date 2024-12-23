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«Союзмультфильм» потратит ₽1,2 млрд на фильм о супергероях

«Союзмультфильм» потратит ₽1,2 млрд на фильм о супергероях

«Союзмультфильм» собирается выделить от 1 до 1,2 миллиарда рублей на создание фильмов о супергероях из России, которые станут «ответом» на проекты Marvel и DC, сообщила в интервью РБК Юлиана Слащева, возглавляющая студию.

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