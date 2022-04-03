Польша выступила за увеличение численности военных США в Европе

Вице-премьер страны, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что речь идет о том, чтобы расширить присутствие американских военнослужащих в Европе, особенно на восточном фланге НАТО, до 150 тыс.
Вице-премьер страны, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что речь идет о том, чтобы расширить присутствие американских военнослужащих в Европе, особенно на восточном фланге НАТО, до 150 тыс.
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