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ФедералПресс

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Зеленский обвинил Китай в нежелании надавить на Россию: что ответили в КНР

Зеленский обвинил Китай в нежелании надавить на Россию: что ответили в КНР

ПЕКИН, 19 сентября, ФедералПресс. На днях главарь киевского режима Владимир Зеленский упрекнул Китай в том, что тот якобы не оказывает должного давления на Россию в рамках урегулирования конфликта на Украине.

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