❗️ Помощник машиниста тепловоза из Крыма посмертно награждён орденом Мужества Указом Президента России Владимира Путина орденом Мужества посмертно награждён Иван Шведов.
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