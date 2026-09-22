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Регионы России

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Юридический ИИ «Нейроюрист» от Яндекса перешёл на новую архитектуру

Юридический ИИ «Нейроюрист» от Яндекса перешёл на новую архитектуру

Сервис «Нейроюрист» — интеллектуальная система поддержки работы юристов от компании «Яндекс» — обзавёлся новой архитектурой, которая значительно расширила его возможности.

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