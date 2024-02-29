Сотрудники ГБУ «Мосстройинформ» примут участие во Всемирном фестивале молодежи

Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы ГБУ «Мосстройинформ» определил перечень сотрудников, которые войдут в состав делегации и будут представлять Москву на самом масштабном молодежном событии в мире — «Всемирном Фестивале молодежи 2024».
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