Сотрудники ГБУ «Мосстройинформ» примут участие во Всемирном фестивале молодежи

Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы ГБУ «Мосстройинформ» определил перечень сотрудников, которые войдут в состав делегации и будут представлять Москву на самом масштабном молодежном событии в мире — «Всемирном Фестивале молодежи 2024».