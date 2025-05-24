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Роднина назвала самую яркую фигуристку десятилетия

Роднина назвала самую яркую фигуристку десятилетия

Ирина Роднина: Медведева — самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала самую яркую фигуристку десятилетия.

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