Храпунова: мошенники начали представляться сотрудниками финансовой разведки

Они просят граждан снять все свои деньги для их безопасности Злоумышленники могут звонить жертвам, представляться сотрудниками финансовой разведки и просить передать им все средства для хранения на отдельном счете, сообщила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт.
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