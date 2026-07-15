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Столкновение Европы с Россией — уже не миф, это вполне реально

Столкновение Европы с Россией — уже не миф, это вполне реально

Сегодня в Киеве на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала соглашение о совместном производстве беспилотников с Украиной и новые инициативы по интеграции оборонных отраслей.

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