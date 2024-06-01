Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россиянам рассказали, в каких регионах клещи наиболее опасны

Россиянам рассказали, в каких регионах клещи наиболее опасны

Клещи переносят разные заболевания, но люди чаще всего сталкиваются с клещевым энцефалитом и боррелиозом, рассказала «Звезде» начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

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