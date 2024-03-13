Pentiment получила поддержку 120 к/секунду на Xbox Series X и многих других улучшений По...

Pentiment получила поддержку 120 к/секунду на Xbox Series X и многих других улучшенийПоследнее обновление Pentiment от Obsidian Entertainment принесло ряд значительных улучшений, которые были хорошо приняты игровым сообществом.
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