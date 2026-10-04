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Царьград

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Киллер Саша Солдат спокойно живёт в Подмосковье. Появились фото

Киллер Саша Солдат спокойно живёт в Подмосковье. Появились фото

Один из самых безжалостных исполнителей Ореховской преступной группировки 90-х, на счёту которого больше 20 доказанных убийства, адаптируется к мирной жизни в Подмосковье.

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