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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жителей Барнаула приглашают бесплатно проверить здоровье легких в парке "Изумрудный"

Жителей Барнаула приглашают бесплатно проверить здоровье легких в парке "Изумрудный"

Все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию, а результаты исследования получить сразу после обследования Жители Барнаула смогут бесплатно проверить здоровье легких и получить консультации специалистов во время Школы профилактики туберкулеза, которая пройдет 29 июля в парке "Изумрудный".

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