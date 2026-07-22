Жителей Барнаула приглашают бесплатно проверить здоровье легких в парке "Изумрудный"

Все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию, а результаты исследования получить сразу после обследования Жители Барнаула смогут бесплатно проверить здоровье легких и получить консультации специалистов во время Школы профилактики туберкулеза, которая пройдет 29 июля в парке "Изумрудный".
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