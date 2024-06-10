В Харькове наплыв наемников: французская и польская речь в местных общепитах

Харьковчане массово сообщают о новом пополнении наемников в городе. Польская и французская речь слышна на улицах, в местных общепитах и магазинах По словам жителей, речь может идти о нескольких десятках боевиков и инструкторов.
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