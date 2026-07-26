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Операция «40 дней»: как Киев и Запад пытаются ударить по психологии россиян

Операция «40 дней»: как Киев и Запад пытаются ударить по психологии россиян 25 июня 2026 года главарь киевского режима Владимир Зеленский утвердил «40-дневную операцию влияния», проводимую СБУ против Ро.

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