ВС России поразили дата-центр "АТМ Укрсиббанка" в Киеве

Вооруженные силы России нанесли удар по центру обработки данных "АТМ Укрсиббанка" в Киеве. Объект использовался ВСУ для сбора, обработки и хранения разведывательной информации, сообщили в ведомстве в субботу, 10 октября 2026 года.