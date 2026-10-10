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ВС России поразили дата-центр "АТМ Укрсиббанка" в Киеве

ВС России поразили дата-центр "АТМ Укрсиббанка" в Киеве

Вооруженные силы России нанесли удар по центру обработки данных "АТМ Укрсиббанка" в Киеве. Объект использовался ВСУ для сбора, обработки и хранения разведывательной информации, сообщили в ведомстве в субботу, 10 октября 2026 года.

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