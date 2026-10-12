Лавров: Ливан проявляет понимание первопричин конфликта на Украине

В Ливане понимают первопричины украинского конфликта. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел и миграции Ливана Юсефом Раджи, его слова привел ТАСС .
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