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Лавров: Ливан проявляет понимание первопричин конфликта на Украине

Лавров: Ливан проявляет понимание первопричин конфликта на Украине

В Ливане понимают первопричины украинского конфликта. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел и миграции Ливана Юсефом Раджи, его слова привел ТАСС .

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